"Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla yerli üretimde kadın girişimciliğine destek

Girişimciliğin ve yerli üretimin destekçilerinden CarrefourSA, Türkiye’nin dört bir yanından kadın üreticileri ve girişimcileri bir araya getiren Shopsa ile iş birliğine imza attı.

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"Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla yerli üretimde kadın girişimciliğine destek

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla yerli üretimden kadın girişimciliğine kadar tüm çalışma alanlarında en "doğrusu"nu hayata geçirmeye devam ediyor.

44 ilde 850’den fazla mağazası ve 11 binden fazla çalışandan oluşan dev bir ekosistemle faaliyetlerini yürüten, bayilik sistemiyle girişimciliğe, öz marka ürünleriyle de yerli üreticiye güç veren CarrefourSA, son olarak “Kadına Destek Ülkeye Destek” mottosu ile yola çıkan, yerel üretici ve global ölçekte marka olma başarısı yakalayan kadınların ürünlerinin yer aldığı Shopsa ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

CARREFOURSA'DAN KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

CarrefourSA bu iş birliği kapsamında, yerel üretici ve girişimci kadınları desteklemek amacıyla Shopsa ürünlerini CarrefourSA Anadolu Hisarı Gurme’de, Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen etkinlikte müşterileriyle buluşturdu.

“Önümüzdeki dönemde de kadın çalışan, girişimci ve üreticilerin sayısının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, yerli üreticileri ve kadın girişimcileri desteklemenin CarrefourSA için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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CARREFOURSA'NIN ÇALIŞANLARININ YÜZDE KIRKINI KADINLAR OLUŞTURUYOR

"Türkiye’nin önde gelen gıda perakendecilerinden biri olarak sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki çalışmalar bizim için çok değerli. Bugün CarrefourSA çalışanlarının yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Girişimcilik ekosisteminde de aynı felsefeyle yola devam ediyoruz. Bugün 170 bayimizin 25’i kadın girişimci. Kadın üreticileri desteklemeye yönelik pek çok çalışmamız var. Örneğin son 4 yıldır 8 Mart’ta İstinye’deki hipermarketimizde kadın üreticilerin kurduğu iş ortaklarıyla ‘Kadın Üretici Pazarı’ düzenliyoruz. ‘Yeniden Biz’ platformu ile iş hayatına yeniden dönmek isteyen kadınları da destekliyor ve istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadın çalışan, girişimci ve üreticilerin sayısının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

KADIN ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİNİ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRACAĞIZ

Tura, kadın üretici ve girişimcileri desteklemek yönünde yapılan çalışmalar kapsamında Shopsa ile yakın zamanda yapılan iş birliğine değinerek, “Kadın üreticilerin ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak ve yerel üreticiyi desteklemek hedefiyle Shopsa ile yakın zamanda bir iş birliğine imza attık. Platformda incir reçeli, zeytin, zeytinyağı gibi doğal gıda ürünlerinin yanı sıra özel bakım yağları, aloe vera içerikli saç bakım ürünleri de yer alıyor. Tamamen doğal ve organik bu ürünler şu anda CarrefourSA Anadolu Hisarı Gurme mağazamızda satışa sunuldu. Önümüzdeki dönemde farklı mağaza noktalarımızda da müşterilerimizle kadın girişimcilerin ürünlerini buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

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