Doğu Ekspresi başladı mı 2021? Doğu Ekspresi tren seferleri ne zaman başlayacak?

Bir yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden en büyük darbeyi alan sektörlerden bir tanesi de seyahat ve turizm sektörü oldu. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren geçilen kademeli normalleşmenin 4. aşaması ile birlikte birçok yasağın kaldırılması üzerine vatandaşlar arama motorlarında, Doğu Ekspresi başladı mı? Doğu Ekspresi tren seferleri ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

DOĞU EKSPRESİ BAŞLADI MI?

Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum illerinden geçerek Kars'a ulaşan, nostaljik bir seyahat gerçekleştirmek isteyen ve yolda da eğlenebilenlerin tercih ettiği Doğu Ekspresi, uzun bir aranın ardından nihayet seferlerine başlıyor. 28 Mart 2020'de seferlerini durdurma kararı alan ve o günden beri faaliyet göstermeyen Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi, Göller Ekspresi'nin işletmeye açılacağı bildirildi.

DOĞU EKSPRESİ TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından verilen müjdede, 28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağı duyuruldu.

Karaismailoğlu, sık seyahat edenler için YHT'lerde ve diğer trenlerde abonman paket satışının devam ettiğini vurgulayarak, orta ve yakın şehirler arasında daha önce işletilmeye başlanan bölgesel trenlerin 32 ayrı güzergahta günde 162 sefer yaptığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi toplu ulaşımda Marmaray ve Başkentray'da normal seferlerle hizmete devam edildiğini de sözlerine ekledi.

DOĞU EKSPRESİ NEDİR?

Doğu Ekspresi, Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum illerinden geçerek Kars'a ulaşan TCDD Taşımacılık trenidir. Güzergâh uzunluğu 1310 km ve sefer süresi 24 saat 30 dakikadır.

Daha önceleri İstanbul-Haydarpaşa-Kars arasında sefer yapmaktaydı fakat Ankara-İstanbul YHT projesi sebebiyle hat kısaltılmış ve seyahat başlangıç noktası Ankara olmuştur.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2021

Doğu Ekspresi’ne bilet bulabilmek biraz zor; ama imkansız değil. Ankara’dan Kars’a, Kars’tan Ankara’ya birer sefer olmak üzere Doğu Ekspresi her gün işliyor. Biletler ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) internet sitesinde mevcut. İnternet sitesi içinde Ana Hat Trenleri arasında bulunan Doğu Ekspresi Ankara Kars yolculuğuyla ilgili detaylar sayfasında doğu ekspresi bilet al seçeneği bulunuyor. Buradan bilet satın alma işlemi sırasında Doğu Ekspresi fiyat seçenekleri de görülebiliyor. İsterseniz mobil uygulama üstünden ya da çağrı merkezinden de bilet alabiliyorsunuz.

Doğu Ekspresi’nde 2+1 Pulman bilet fiyatları:

Pulman (yatırılabilen koltuk)

Tam: 58 TL

Öğrenci (13–26 yaş) 49,50 TL

60-64 yaş: 49,50 TL

Doğu Ekspresi örtülü kuşetli (yataklı) vagon 2021 bilet fiyatları:

Tam: 78 TL

Öğretmen, öğrenci, basın ve 60-64 yaş: 69.50 TL

65 yaş ve üstü ile çocuk (7-12 yaş): 49 TL