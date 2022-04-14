Doğu Kayını ne demek, TDK'ya göre Doğu Kayını kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Doğu kayını ne demek? Doğu kayını TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi doğu kayını kelimesi. Peki doğu kayını ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre doğu kayını nedir, doğu kayını kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOĞU KAYINI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Doğu kayını kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre doğu kayını kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğu bölgelerinde yetişen bir tür kayın ağacı

