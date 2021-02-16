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Doğu Perinçek: Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesinin ardından CHP'nin ulusal yas ilan edilmesi isteği üzerine," Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" dedi.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Kübra Par'la Açık ve Net programına gazeteci Gürkan Zengin, Prof. Dr. Mehmet Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat , Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.

13 Türk vatandaşının Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi üzerine CHP'nin ulusal yas talebi programda konuşuldu.

Kübra Par'ın "CHP'nin ulusal yas ilan edilmesi talebine ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren Gürkan Zengin," Benim buna bir itirazım olmaz. Olacaksa olur. Yasal mevzuat ne diyorsa uygundur, bir  vatandaş vicdanında " dedi. 

 

Bunun üzerine söz alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,"  Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" sözleriyle tepki çekti. 

Perinçek'in daha sonra gülmesi ise izleyenlerin dikkatini çekti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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