Doğu Perinçek'ten ortalığı karıştıracak sözler! Kendisini Hz. Muhammed ile karşılaştırdı! "Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında Hz. Muhammed ile kendini karşılaştırması sonrası büyük tepki topladı.

Rukiye Karapunar
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Muğla Bodrum'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmaları ile gündem oldu. Yaptığı ilginç söylemleri ile gündeme sık sık gelen Perinçek bu kez de kendisi Hz. Muhammed ile karşılaştırması üzerine sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Doğu Perinçek'ten ortalığı karıştıracak sözler! Kendisini Hz. Muhammed ile karşılaştırdı! Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız.

KENDİNİ HZ. MUHAMMED İLE KIYASLADI

Vatan Partisi'nin şu anki durumu ile Hz. Muhammed dönemini hakkında bir karşılaştırma yapan Doğu Perinçek " Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'ten ortalığı karıştıracak sözler! Kendisini Hz. Muhammed ile karşılaştırdı! Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız.

SOSYAL MEDYADAN PERİNÇEK'E TEPKİ

Yaptığı konuşma sonrası büyük tepki toplayan Perinçek'e sosyal medya kullanıcıları "Sevgili peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sav efendimiz ile kendini karşılaştırmışsın bir de kendini daha başarılı bulmuşsun, bu neyin kafası? Bu ne saygısızlıktır? Herkes haddini bilmeli.."

"Doğu Perinçek haddini bil. Sen kimsin ki Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed s.a.v'den kendini üstün görüyorsun. Siyasetiniz yerin dibine batsın sizin" şeklinde tepkilere neden oldu.

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