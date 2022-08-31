Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde yeni değişiklik! Özel hastaneler "SGK ile anlaşmalı hastaneler" kavramından çıkıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun getirdiği yeni zorunluluğa göre, özel sağlık kuruluşları artık her branşta hastalara hizmet vermek zorunda kalacak. Bu kapsamda pek çok özel hastane SGK ile anlaşmalı hastaneler" kategorisinden ayrıldı.

İrem Yıldız
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Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde yeni değişiklik! Özel hastaneler "SGK ile anlaşmalı hastaneler" kavramından çıkıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, anlaşmalı olduğu özel hastanelerin yalnızca belirli branşlarda tedavi ve muayene edilmek üzere hastaları değil, tüm branşlardaki hastaların kabul edilmesi konusunda zorunluluk getirdi. Yeni düzenleme sonrası pek çok özel sağlık kurumu "SGK ile anlaşmalı hastaneler" kategorisinden ayrıldı.

"İNSANLAR SAĞLIĞI İÇİN CEBİNDEN ÖDÜYOR"

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, yeni düzenlemelerin dar gelirli vatandaşlar için sıkıntılar doğurduğunu dile getirerek, “Kişi başına düşen yıllık sağlık masrafı, ortalama 3 bin lirayı geçti. Yani 85 milyonluk nüfus, 250 milyar lirayı aşkın bir parayı, sağlığı için cebinden ödüyor. İnsanlar sağlık, eğitim, adalet ve güvenlik hizmetlerini ücretsiz alabilmek için prim ve vergi ödüyorlar. Ancak sağlık için cepten ödenen ücretler her geçen gün artıyor. Hastalar eczanede reçete bedeliyle birlikte muayene ücreti de ödüyorlar. Hekimler özlük hakları iyileştirilmediği için kamudan ayrılıp özel sektöre yöneliyor. Ancak yurttaşlar da bu özel hastanelere ulaşamıyor” ifadelerine yer verdi.

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"YURTTAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN MASRAF ARTACAK"

Sağlık Uygulamaları Tebliği'ndeki (SUT) yeniliklerle alakalı açıklamalara da yer veren Vedat Bulut, “Yurttaşın özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceği ilave ücretler yüzde 40 daha artacak. Özel sektörde SUT fiyatlarının yüzde 200 fazlasını fatura edebilme durumu vardı. Özel hastaneler, SGK 1 lira ödüyorsa 2 lira da yurttaşlara fatura çıkarabiliyordu. Geçen hafta SGK ödemelerinde yüzde 40 artış yaptılar. Bu yurttaşın cebinden çıkan masrafın da artacağı anlamına geliyor” dedi.

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