Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' tepkisi! "Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum..."

Paylaşımında "Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman..." şeklinde yanıt verdi.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' tepkisi! "Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum..."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" sözleriyle yaptığı paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından tweti alıntılayarak tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' tepkisi! Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum...

BAKAN SOYLU: CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İÇİN ERGENLEŞMENİ ANLIYORUM

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım;
1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,
2-HDPKK'ya sevgin,
3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,
4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman...

Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şırnak'a kaymakam olarak atanan Kemal Ülkü görevine başlamadan ilk işi şehitleri ziyaret etmek oldu
Şırnak'a kaymakam olarak atanan Kemal Ülkü görevine başlamadan ilk işi şehitleri ziyaret etmek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya"
Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!
Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız" çıkışına çok sert yanıt verdi!
Son dakika! MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyeden seslendi! "Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyeden seslendi! "Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil"
Bilim insanları ürküttü! Yeni pandeminin tarihi açıklandı: Koronavirüsten çok daha ölümcül
Bilim insanları ürküttü! Yeni pandeminin tarihi açıklandı: Koronavirüsten çok daha ölümcül
AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!
AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!
Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!
Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!