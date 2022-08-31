Doğu Perinçek'ten muhafazakarları harekete geçirecek sözler! "Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlemiş olduğu kutlama canlı yayınına konuk olarak söyleşi yaptı. "Türkiye Nereye Gidiyor?" isimli söyleşisini gerçekleştiren Perinçek, muhafazakarları harekete geçirecek ifadeler kullandı. Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi'nin gelmiş olduğu seviyeyi, İslam dininin yayılmaya başlandığı dönem ile karşılaştırarak "Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız." diyen Perinçek'e tepki yağdı.

"HZ. MUHAMMED 1 YILDA ANCAK 40 KİŞİYİ BULDU, HİÇ OLMAZSA BİZ..."

Sık sık sivri dilli söylemleriyle gündem olan Doğu Perinçek, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle konuk olduğu bir canlı yayında Hz. Muhammed zamanıyla alakalı tepki çekecek söylemlerde bulunduğu için gündem oldu. Vatan Partisi için, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? Hz.Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur.” şeklinde konuşan Perinçek'i muhafazakar kesim topa tuttu.