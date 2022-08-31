Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı suçüstü yakalandı!

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban geçtiğimiz günlerde gözaltına alınması sonrası şoförü Ahmet K.'nın evine düzenlenen baskında eşi ve baldızının bazı belgeleri yaktıkları görüldü.

Rukiye Karapunar
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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı suçüstü yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K.'nin evinde arama yapıldı. Ekiplerin eve yaptığı baskın sırasında Ahmet K.'nın eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. bazı evrek ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı.

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı suçüstü yakalandı!

EVRAK VE DİJİTAL MAATERYALLERİ YAKIYORLARDI

Edinilen bilgiye göre yurt dışına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ünsal Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı. Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı suçüstü yakalandı!

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı suçüstü yakalandı!

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