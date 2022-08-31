Eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov’un ağır ve...

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Eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov’un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gorbaçov, 1985’ten 1991’e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüttü.

1990’da yapılan reformla devlet başkanlığı sistemine geçildi. Yüksek Sovyet Meclisinde yapılan oylamada Gorbaçov, SSCB Devlet Başkanı seçildi. Gorbaçov, 1990’dan 1991’e kadar SSCB’nin devlet başkanlığını yaptı.

Başlattığı perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) ismindeki reform çalışmaları Soğuk Savaşı bitirdi fakat Sovyetler Birliği Komünist Partisinin ülkede siyasi üstünlüğü sona erdi.

Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağıldı.

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