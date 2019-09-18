Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 8, Kars'ta 7, Ağrı'da 10, Iğdır'da 14, Erzincan'da 16, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 24, Ağrı'da 26, Iğdır'da ve Erzincan'da 30, Ardahan'da 22 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle 3,3 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık 29,9 derece oldu.