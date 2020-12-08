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  3. Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

Kendi gibi oyuncu eşi Ayşecan Tatari'ye gelen yorumlara Sefirin Kızı dizisinin Kavruk'u Edip Tepeli'den sert yanıt. Tepeli, doğum anını paylaşın eşi Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere sessiz kalmadı.

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

Çocuklar Duymasın'ın küçük oyuncusu olarak hayatımıza gire Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde kızı  Müjgan'ı dünyaya getirdi.Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

 

Instagram hesabında zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Tatari, son olarak suda doğum yaptığı anları Instagram'da paylaşıp şöyle yazdı:

"Doğum siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Bana hep soruyordunuz ya, 'Korkmadınız mı?' diye. Sancılarım başlayınca kalkıp müziği açtım ve saçlarıma maşa yaptım.

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

Sancımın en şiddetli geldiği zamandan doğum anına kadar hiç korku hissetmedim. Çünkü süreci öğrenmiştim, beni doğuma hazırlayan güvenilir bir ekibim vardı."

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'yi bazı takipçileri eleştirdi. Bazı yorumlar hakaret boyutuna kadar vardı.

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

Eşini doğumda yalnız bırakmayan oyuncu Edip Tepeli ise o yorumları yapan takipçilere sert bir şekilde yanıt verdi.

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!
Bir takipçisi Tatari'ye "Yani duygusal bir şeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil. Yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır yanlış çok yanlış" yazdı. 

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

İşte Tepeli'nin verdiği yanıtlardan bazıları; “Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok”, “Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim”, “Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım”, “Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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