Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!

Çocuklar Duymasın'ın küçük oyuncusu olarak hayatımıza gire Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde kızı Müjgan'ı dünyaya getirdi.

Instagram hesabında zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Tatari, son olarak suda doğum yaptığı anları Instagram'da paylaşıp şöyle yazdı:

"Doğum siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Bana hep soruyordunuz ya, 'Korkmadınız mı?' diye. Sancılarım başlayınca kalkıp müziği açtım ve saçlarıma maşa yaptım.

Sancımın en şiddetli geldiği zamandan doğum anına kadar hiç korku hissetmedim. Çünkü süreci öğrenmiştim, beni doğuma hazırlayan güvenilir bir ekibim vardı."

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'yi bazı takipçileri eleştirdi. Bazı yorumlar hakaret boyutuna kadar vardı.

Eşini doğumda yalnız bırakmayan oyuncu Edip Tepeli ise o yorumları yapan takipçilere sert bir şekilde yanıt verdi.



Bir takipçisi Tatari'ye "Yani duygusal bir şeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil. Yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır yanlış çok yanlış" yazdı.

İşte Tepeli'nin verdiği yanıtlardan bazıları; “Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok”, “Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim”, “Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım”, “Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”