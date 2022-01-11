Asgari ücretin 2022 yılındaki tutarında yaşanan artış SGK tarafından ödenen birçok ödeneğin tutarında artış olmasını sağladı. Bu kapsamda doğum borçlanmasının da tutarında artış sağlandı. Bu doğrultuda doğum borçlanmasının tutarı da değişikliğe uğradı. Bizler de internet arama motorlarında çokça araştırılan Doğum borçlanması 2022 ne kadar, kaç TL, kaç para? Şartları nelerdir? Kimlere verilir? Doğum borçlanması süresi ne kadar? sorularına haberimizde yer verdik.

DOĞUM BORÇLANMASI 2022 NE KADAR, KAÇ TL, KAÇ PARA?

SGK'nın yayımladığı genelgeye göre doğum borçlanması 2022 yılında en düşük prim ücreti 53 TL, en yüksek prim ücreti ise 400 lira 32 kuruş oldu.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

SGK'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre doğum borçlanmasında aranan şartlar şunlardır:

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

- Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine

getirmesi,

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,

- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

DOĞUM BORÇLANMASI KİMLERE VERİLİR?

Doğumdan önce,

- Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),

- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI SÜRESİ NE KADAR?

Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.

- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.