Doğum haritası nasıl okunur? Doğum haritası nedir?

Doğum haritası, klasik astrolojiden modern astrolojiye, Mısır astrolojisinden Vedik astrolojiye kadar pek çok farklı bakış açısına göre yorumlanmıştır. Astrolojiyle ilgilenmeye başlayanların sıklıkla karşılaştığı harita yorumlama biçimi ise batı astroloji genel kurallarına göre hesaplanmış modern astroloji yorumudur.

Batı astrolojisi doğum haritasını mevsimsel döngüleri baz alarak hesaplar. Bununla birlikte Vedik astroloji ise Sideral Zodyak denilen takım yıldızları baz alarak doğum haritası çıkarılır. Bu yazıda Vedik bilgilerden çok modern astrolojide bir doğum haritasının nasıl yorumlanacağı dört temel adımda anlatılacaktır.

Mevsim Döngüleri ve Tüm Burç Ev Sistemi

Aslında bu başlık başlı başına bir konu olmakla birlikte doğum haritası yorumlamada ilk olarak dikkat edilmesi gereken unsur olduğu için bu içerikte de yer verilmiştir. Batı astrolojinin ve günümüzün yaygın astroloji bilgisinin doğum haritası yorumlamada mevsimsel döngüleri ele alarak hesaplama yaptığı yinelenebilir.

Bu sisteme göre haritadaki evlerin nasıl bölüneceği de oldukça önemlidir. Tüm burç ev sistemi (whole signs) her bir eve bir burç düşecek şekilde oluşturulduğundan araştırmacıya oldukça bariz şeyler söyleyecektir. Tüm burç ev sistemi ile mevsimsel döngüler göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir harita, inceleyen kişiye net ve doğru bilgiler verecektir.

Güneş ve Ay İlişkisi

Haritayı batı astrolojine ve tüm burç ev sistemine göre oluşturduktan sonraki ikinci adım bu haritanın gündüze mi geceye mi ait olduğudur. Eğer haritada Güneş, ufuk çizgisi üzerindeyse yani 1.-7. evler arasındaysa bu harita gündüz haritası; değilse gece haritasıdır. Güneş’in ufuk çizgisi üzerinde oluşu genel anlamda astroloji için oldukça olumlu bir konudur.

Güneş’in diğer gezegenlerden aldığı açılar ve bulunduğu burcun yanı sıra ufuk çizgisi üzerindeki bir Güneş kişiyi, şanslı ve kısmetli yapacaktır. Aynı şekilde Ay da bir gece gezegeni olduğu için gündüz haritalarında ufuk çizgisi altında daha rahat edecektir. Güneş ile ayın ilişkisi bununla sınırlı değildir. Ay fazları da oldukça önemlidir. Dolayısıyla üçüncü bir adım olarak Ay’ın Güneşe göre nasıl konumlandığına bakılmalıdır. Ay Güneş’e göre yeniay, hilal, ilkdördün, büyüyen ay, dolunay, küçülen ay, son dördün ve balzamik fazlarından birinde olacaktır.

Köşe Evler

Harita yorumunda dördüncü önemli adım köşe evlerdeki burç ve gezegen yerleşimleridir. Özellikle yükselen burcu anlatan 1. evin incelenmesi son derece önemlidir. Yükselen burç kişinin bu hayattaki kısmetini, şansını, kader motifini, kimliğini büyük oranlarda açıklar. Bu evdeki bir gezegen yerleşimi, yükselen burcun kendini nasıl göstereceğini ifade eder. Öte yandan 4. ev de kişinin aileden getirdiği genetik, maddi ve manevi mirasları anlamak adına son derece önemlidir.

10. ev de kişinin toplum tarafından nasıl algılandığını göstermesi ve kişinin bu hayatında nasıl bir kariyere sahip olacağını anlamak açısından son derece değerlidir. Aynı şekilde 7. Ev de kişinin ilişkide olacağı insanları ve ortamları anlatması açısından önemlidir. Buradaki herhangi bir gezegen yerleşimi kişinin evliliğinin, boşanmasının, hukuki bağlar kurduğu iş ortamlarının ve ortaklarının niteliğini son derece güçlü bir biçimde anlatır.