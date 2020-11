Doğum haritasında ev nedir? Astrolojide Hangi Evdeyim?

Bir insanın dünyaya geldiği anda gezegenlerin konumlarının hesaplanması ile ortaya çıkarılan haritaya doğum haritası denmektedir. Doğum haritası kişinin doğum anı itibariyle gezegenlerin nasıl konumlandığını göstermesinin yanı sıra bu gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açıları da gösterir.

Doğum haritası yorumlamak için çeşitli yorumlama teknikleri vardır ve uzman astrologlar tarafından harita yorumlamaya dair detaylı yorumlama teknikleri eğitimleri de verilmektedir. Doğum haritasında gezegenlerin konumu hariç bilinmesi gereken diğer bir faktör de evlerdir.

Doğum haritasında ev nedir?

Doğum haritasını on iki parçaya bölen eksenlerin arasında kalan her bir kısma ev denir. Bir doğum haritasında on iki adet ev bulunur. Bunların her birinin kendilerine özel alanları bulunmaktadır. Her evin temsil ettiği ayrı alanlar vardır. Örneğin yedinci ev konuları ikili ilişkiler, partnerler, eş, ortaklık ile ilgilidir. Bir evle ilgili yorum yapabilmek için öncelikle bu evle haritanın hangi çeyreğinde bulunduğuna bakılır. Ardından bu evde hangi gezegenin konumlandığına bakılması gerekir.

Evlerde bulunan gezegenler, bulunduğu evin konuları ile ilgili yorum yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Söz gelimi, bir kişinin doğum haritasında ikinci evinde Mars gezegeninin olduğunu varsayalım. İkinci ev para evidir ve böyle bir durumda mücadele gezegeni olan Mars’ın ikinci evde konumlanması para için mücadele veren parasal konularda agresif bir yapıya işaret edebilir. Tabi ki gezegenin diğer gezegenlerden aldığı açılar göz ardı edilmemelidir. Bu son derece yüzeysel bir tabirdir. Şayet bir evdeki gezegenin ne anlama geldiğini merak ediyorsak doğum haritasını bir bütün olarak algılamalı ve ona göre yorumlamalıyız.

Doğum haritasındaki hangi ev ‘Ben’ evidir?

Doğum haritası yorumlarken sırasıyla birinci evden on ikinci eve kadarki gezegenlerin ve burçların nasıl konumlandığına dikkat edilir. Bu sayede bir burca denk düşen gezegenin ve evin hangileri olduğu çıkarılır. Burcumuz olan ev doğum haritasında güneşin bulunduğu evdir. Güneş burcumuzun bulunduğu ev kişiliğimizle ilgili bize ipuçları verir. Bu ev ne olduğumuzla ilgilidir. Bir diğer önemli ev ise yükselen burca denk gelen birinci ev yani ben evidir. Bu evin konuları bizzat kişinin dışarı yansıması ile yani diğer insanların kişiye bakınca ne gördüğü ile ilgilidir. Birinci evde bulunan gezegen ve burç karakter tanımlamada kullanılan ölçütlerdir.

Bir diğer önemli ev ise ayın bulunduğu evdir. Bu ev bize ay burcumuzun ne olduğunu gösterir. Ay burcunu konumlandığı ev kişinin içsel durumunun ipuçlarını verir. Güneş burcu bilinç ise ay burcu bilinçaltıdır. Böylece insanların doğum haritasında kendileri ile ilgili bilgi alabilecekleri evleri sıralamış olduk. Bunlar sırası ile Güneş burcunun bulunduğu ev, birinci ev ve ay burcunun bulunduğu evlerdir. Astroloji severler doğum haritası yorumlama ve evlerle ilgili bilgiler için uzman astrologlara danışabilecekleri gibi online dersler de alabilirler.