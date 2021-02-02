Doğum hemşiresi Esra Ertuğrul kimdir? Kaç yaşında? Nerede eğitim aldı? Soruları izleyici tarafından araştırılmaya başladı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa katılan Esra Ertuğrul merak edilmeye başlandı. İşte ayrıtılar...

ESRA ERTUĞRUL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Esra Ertuğrul, 7 Ağustos 1974 İstanbul doğumludur. 1990 –1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksek Okulunu tamamladı. 47 yaşındaki Ertuğrul, 1994 yılında Yıldız Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programını bitirdi. 2006 Nisan-2014 Aralık Özel bir hastanede IVF ( Tüp Bebek)Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

2008 yılından beri Bebeimgeliyor Doğuma ve Bebeğe Hazırlık kursunda eğitimler vermektedir. Nisan 2016 da Bostancı da Bebeimgeliyor Anne Bebek Eğitim Merkezini açmıştır. Aynı zamanda kendisi de bir annedir 7 Yaşında Altuğ isimli bir evladı vardır.

NERELERDE EĞİTİM ALDI?

1995–1996 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği İhtisas Programını tamamladı.

1993–1996 yılları arasında Florence Nightingale Avrupa Hastanesi Hemşire olarak çalıştı.

1994–1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Araştırma Eğitim Biriminde Eğitim Hemşiresi olarak çalıştı. Burada kliniğe gelen anne ve baba adaylarına Unicef’in ve Avrupa Topluluğunun desteklediği bir proje kapsamında Hamile Eğitim programında, programı hazırlayan ve eğitim veren olarak çalıştı.

2000–2003 yılları arasında Marmara üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Nisan 2015 İlk Yardımcı Eğitimci Sertifikasını aldı.