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  3. Doğum yapan Meryem Uzerli, kızlarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı!

Doğum yapan Meryem Uzerli, kızlarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara'yla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğraflara Uzerli'nin, takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

Doğum yapan Meryem Uzerli, kızlarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı!

Almanya'da hayatına devam eden başarılı oyuncu Meryem Uzerli, iki kızıyla çekilen fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı. 20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, kızı Lily Koi'nin yüzünü bir emoji ile kaparak göstermekten kaçındı.

YENİ DOĞUM YAPAN UZERLİ GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

20 gün önce ikinci defa anne olan Meryem Uzerli, küçük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara'yla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Fotoğrafçı Urban Ruths'a evinde pozlar veren Uzerli, bebeğinin yüzünü kalp emojisiyle kapatarak yayınlamaktan kaçındı.

Bebeğinin babası hakkında henüz net bir açıklama yapmayan Uzerli, kızları ile yaptığı yeni paylaşımda formda oluşuyla dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri büyüledi. 

Doğum yapan Meryem Uzerli, kızlarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı!

FOTOĞRAFLARA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Fotoğraf çekimlerinde, Uzerli'ye Can Ateş ile beraberliğinden olan kızı Lara da eşlik etti. Fotoğraflara takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

Doğum yapan Meryem Uzerli, kızlarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı!

Doğum yapan Meryem Uzerli, kızlarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı!

Doğum yapan Meryem Uzerli, kızlarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı!

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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