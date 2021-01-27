Doğumda iki kez kalbi durdu! Kurtarıldı ancak bu kez yatağa mahkum oldu...

Zehra Kıyar bir kız çocuğu doğurmak için 8 ay önce doğuma girdi ancak başına gelmeyen kalmadı. Doğumda kalbi duran 33 yaşındaki kadın doktorların yarım saatlik çabası sonrası hayatı döndürüldü. Bebeği de sezeryanla alarak yaşatmayı başaran doktorlar Zehra'nın ise oksijen gitmemesi sebebiyle beyninde hasar meydana geldiğini söyledi.

Evinde yatağa bağımlı halde yaşamaya başlayan ve böyle tedavi göre Zehra Kıyar şuan hiçbir tepki veremiyor. Yeni doğum yapan annenin tüm ihtiyaçlarını ise eşi Hüseyin Kıyar gidermeye çalışsa da yetişemiyor. Eşi için ücretsiz izne ayrılan Hüseyin Kıyar, eşinin tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.

''İKİ KERE ÖLÜP HAYATA GERİ DÖNDÜ''

Hüseyin Kıyar, doğumda hayatını kaybeden eşinin ve çocuğunun geri dönüş hikayesini İHA’ya anlattı. Eşinin 2 kere kalbi durduğunu doktorlar tarafından yapılan müdahale sonrası hayata döndüğünü söyleyen Kıyar, “Zaten eşimin solunum sıkıntı vardı. Tam doğum için sezaryen ameliyatına girecekti. Ben dışarıdayken eşimin sıkıştığını söylediler. Eşim içeri giderken hastalanınca sedyeyle içeri aldılar. Onda nefes darlığı vardı, daha da sıkışmış. Orada kalbi durmuş. Bebeği kurtarmak içim müdahaleler yapılmış. Annesinin kalbi durunca bebeğin de kalbi durmuş. 20 dakika boyunca hem eşimin kalbini çalıştırmaya çalışmışlar hem de sezaryenle bebeği kurtarmaya çalışmışlar. Bebeğin kalbi durunca damarlar hareketlensin diye 3 gün 3 gece soğutucu da kaldı. Eşim de 1 hafta solunum cihazında kaldı. O gün zaten eşimi bütün organları durmuş. İlk olarak böbrekleri iflas etmiş. Kanaması durmamış. İdrarı gelmiyordu. Böbrekleri iflas edince diyalize girme durumuna gelmişti. Bize eşimin kanaması durmadığını, hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Akşama doğru eşimin böbrekleri çalışmaya başladı, kanaması azaldı. Uyanmasını bekliyorduk ama eşim uyanmadı. 1 hafta geçti, eşim uyanmadı. Meğerse 5 dakika sonra beyni oksijensizlikten hasar görüyormuş. Olay 4 Haziranda oldu. Solunum cihazında yoğun bakımda 5 buçuk ay kaldı. Sonrasında kendi kendine solunum yapmaya başladı fakat hala bilinci yok. Yoğun bakımdayken 1 hafta sonra tekrar kalbi durdu. Benden boğazdan solunum için onay istediler” dedi.

''EŞİM BEBEĞİMİZİN OLDUĞUNDAN HABERSİZ''

Anne karnında hayatını kaybeden ve yapılan sezaryen sonrası tekrar hayata dönen 8 aylık Meryem Sena Kıyar’ın dünyaya geldiğinden eşinin haber olmadığını ifade eden Kıyar, “Bebek 3 gün 3 gece soğutucu da kaldıktan sonra normal küvöze aldılar. Bebeğim şu an 8 aylık. Bebeğim toparlandı şu an kardeşim bakıyor. Eşim şu an bebeğimiz olduğundan habersiz. Bebeği yanına getiriyoruz, elini yüzüne dokundurtuyoruz hissetsin diye” şeklinde konuştu.

''EŞİM İÇİN NELER YAPABİLİRİM BİLMİYORUM''

Yaşanan süreçte eşi için ücretsiz izine çıktığını ve her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu sözlerine ekleyen Hüseyin Kıyar, “Ben çalışıyordum fakat eşimin durumundan dolayı ücretsiz izne ayrıldım. Ne zamana kadar eşime bakabilirim ne zamana kadar sigortam işler bunları bilmiyorum. Eşimin sağlığı için neler yapabilirim bilmiyorum. Her türlü yardıma ihtiyacım var” dedi.