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Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

Muğla'nın Ortaca doğumsal anomali ile dünyaya gelen yavru kedi hayata tutunmaya çalışıyor. Bir veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yavru kedi şırınga ile besleniyor.

Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlıklarından dolayı kuvözde tutulan kedi yavrusu, sütle besleniyor. Çeşitli rahatsızlıklarıyla doğan 4 günlük kedi, bir klinikte tedaviye alındı. Normal hareketlerini yapmakta zorlanan ve kuvözde tutulan yavru, veteriner hekim Mustafa Değişici ve personel tarafından şırınga yardımıyla sütle besleniyor.

DOĞUMSAL ANOMALİ İLE DÜNYAYA GELDİ

Değişici, yaptığı açıklamada, kedilerde doğumsal anomalinin nadir de olsa görüldüğünü söyledi. Meslek hayatında belki de bir daha karşılaşmayacağı bir vakayla karşılaştığını belirten Değişici, şöyle konuştu: "Dünya literatüründe de çok fazla görülen bir şey değildir. Yaşama ihtimali çok düşük. Ancak elimizden geldiğince onu yaşatmaya çalışacağız. Yaşatabilirsek daha ileri tetkikler yapabileceğiz. Şu anda kliniğimizde tedavi altında. Radyografik görüntülerde iç organlarının tek olduğunu gördük. Sadece yüzü, ağzı, dili, burnu, gözünün farklı olduğu tespit edildi."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

Doğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşı

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