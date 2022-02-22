Dok ne demek, TDK'ya göre Dok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dok ne demek? Dok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dok kelimesi. Peki dok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dok nedir, dok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dok kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre dok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz

- Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo



DOK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çekiç sesleri geliyor doklardan / Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları / İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

