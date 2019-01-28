Doktor İsmail Cem Temel odasında ölü bulundu
Konya’da Seydişehir Devlet Hastanesi’nde kulak, burun boğaz uzmanı doktor İsmail Cem Temel (32), girdiği ameliyat sonrası kapısı kilitli olan poliklinikteki odasında ölü bulundu. Doktorun ölüm nedeni araştırılıyor.
Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Temel (32), gündüz girdiği ameliyatların ardından odasında istirahate çekildi.
Bel ağrısı şikayeti nedeniyle serum tedavisi aldığı öğrenilen Temel'i odasında hareketsiz bulan temizlik görevlisi, hastane çalışanlarına haber verdi.
Sağlık görevlileri, doktorun öldüğünü belirledi.
Temel'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Temel'in eşinin de aynı hastanede cildiye uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Doktor İsmail Cem Temel'in ölüm nedeni araştırılıyor.
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