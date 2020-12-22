Doktor Soner Oğuz kimdir, kaç yaşında? Soner Oğuz neden öldü? Soner Oğuz'un paylaşımı

Denizli'de ailesiyle birlikte yaşayan doktor Soner Oğuz 10 gün yaşam mücadelesi verdiği Çivril Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 25 yıllık hekim, ölmeden sadece bir kaç gün önce yaşadıklarını anlattığı paylaşımla yürek sızlattı. Peki Doktor Soner Oğuz kimdir, kaç yaşında? Soner Oğuz neden öldü?

SONER OĞUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çivril'de Aile Hekimi olarak çalışan ikiz çocuk babası Dr. Soner Oğuz yaklaşık 10 gün önce corona virüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Çivril Devlet Hastanesi'nde tedavi altına yatan Dr. Oğuz'un durumu ağırlaşınca entübe halde Denizli'ye sevk edildi. Ancak bu sabah Oğuz'dan acı haber geldi. Genç doktorun ölümü meslektaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Öte yandan doktorun kaç yaşında olduğu henüz bilinmiyor.

SONER OĞUZ NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve 2 çocuk babası Oğuz, hastanede tedavisi yapılırken, 17 Aralık günü “Biraz daha geciksem sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum” paylaşımı yaptı. Doktor bu paylaşımdan 5 gün sonra koronadan öldü.

NE PAYLAŞMIŞTI?

Paylaşımında yaşadıklarını anlatan Oğuz, şöyle yazdı;

“Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi…3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım akşamında pozitif olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı.. 112 ile acile gittim. Soluk herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidimi olacaktım bilmiyorum… Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen…2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım… Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağlık önce sağlık lütfen dikkat edin.”