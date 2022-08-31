Doktorlar bebeğin belde aşağısını görünce şok oldu! Yeni doğan bebeğin bacakları yerine olan şey ağızları açık bıraktı!

Hindistan'da geçtiğimiz gün alışılmışın dışında bir olay meydana geldi. Bebek doğumu için ameliyathanede bulunan doktorlar ameliyat sırasında bebeğin belden aşağısını görünce şok oldu. Dünya'da çok nadir olarak görülen bu kusuru doktorlar aileye nasıl açıklayacaklarını düşünürken, bebeği görenlerin ağzı açık kaldı.

DOKTOLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Hindistan'da bir sağlık merkezinde gerçekleşen doğumda doktorların da görmeye alışık olmadığı bir durum yaşanması tüm Dünya'da büyük ses getirdi. Sadece 1 kilo ağırlığında doğan bebeğin belde aşağısında bacakları olması gerekirken boynuz olduğu fark edildi.

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Doktorlar tarafından garip bir şekilde karşılanan bu durumun yaşanması sonrası yeni doğan bebek hastanede özel bir odada tedavi altına alındı. Bebeğin şu anki durumunun kritik olduğu bilgisi verildi.