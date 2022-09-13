Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!

Özel Sağlık Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Irmak Ünver, artan virüs hatalıkları sonrası çocukların daha fazla etkilenmemesi için çocukların meningokok aşısı olmaları için ailelere uyarılarda bulundu.

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Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!

Yılardır süren Covid-19 pandemisinin etkileri henüz daha bitmemişken ortaya çıkan yeni virüs türleri sağlık için büyük risk oluşturuyor. Çocukların ortaya çıkan bu virüslerden daha fazla etkilenip beyin, bağışıklık ve sindirim sistemi gibi sağlık için risk oluşturacak bölgelerin etkilenmemesi için Özel Sağlık Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Irmak Ünver önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!

BEBEKLER VE 5 YAŞTAKİ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Uzmanı Dr. Irmak Ünver başta beyin ve sinir sisteminin ciddi zarar görmesine neden olan menenjit hastalığı için "Çocukluk çağında menenjite neden olan birçok mikroorganizma vardır. Ancak en sık menenjit yapan 3 bakteriden biri Neiseria menengitidis dediğimiz meningokok mikrobudur. Bebekler ve ilk 5 yaştaki çocuklar bağışıklık sistemlerinin gelişmemiş olması ve bakterinin ülkemizde küçük yaş grubunda daha sık görülmesi nedeniyle en önemli risk grubunu oluşturmakla birlikte, ergenlerde i kinci en sık görüldüğü dönemi oluşturur. Bu nedenle çocukluk çağında meningokok hastalığından korunmada en önemli yöntem aşılamadır. Meningokok hastalığına yol açan tüm serogruplara karşı koruyucu tek bir aşı bulunmamaktadır" dedi.

Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!

KİŞİDEN KİŞİYE KOLAY BİR ŞEKİLDE BULAŞIYOR

Bu hastalığın insandan insana çok kolay bir şekilde bulaştığını ve önemli etkenin solunum yolları olduğunun söyleyen Ünver “Meningokok bakterisi, kişiden kişiye, temas ya da öksürme, hapşırma sırasında ağızdan yayılan hava veya damlacık yoluyla bulaşır Hastalık başlangıçta üşüme, titreme, ateş, halsizlik, burun akıntısı, kas ağrıları, güçsüzlük, kusma ishal gibi semptomlarla ortaya çıkar. Bu bulgular hastalığa özgü olmadığı için tanısı zor ve yanıltıcıdır, spesifik belirtiler ortaya çıktığında ise tedavi için geç kalınmış olabilir." şeklinde konuştu.

Doktorlar uyarıyor! Anne babaların dikkatine! Çocukların meningokok aşısını zamanında yaptırın!

AŞI EN ETKİLİ KORUNMA YOLU

Aşı sonrası vücut üzerinde ciddi yan etkiler görülmemekle birlikte şişlik, kızarıklık, hafif ağrı olabileceğini söyleyen Ünver "Aşı çeşitli durumlarda istenmeyen etkilere yol açabilir. Bu durumlarda bazı kişilerde aşının yapılması sakıncalı olabilir. Daha önce meningokok aşısına alerjik reaksiyon göstermiş olanlar, aşının içinde bulunan herhangi bir maddeye alerjisi olanlara hekim kontrolü ve onayı olmadan aşı uygulanmamalıdır. Sonuç olarak, meningokok hastalıkları bulaşma durumunda önemli sekel bırakır ve ölüme neden olabilir. Enfeksiyona karşı koruma amaçlı aşılar ülkemizde de mevcuttur ve güvenle kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

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