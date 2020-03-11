Doktorlardan Yılmaz Özdil'e tepki!

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesine ilişkin resmi açıklamalarda hastanın hangi şehirde olduğu bilgisinin verilmemesini MİT kanuna bağladı.

"VİRÜSÜN HANGİ ŞEHİRDE ÇIKTIĞINI YAZMAK DA MİT KANUNUNA AYKIRI MI ACABA?"

Gazeteci Yılmaz Özdil'in konuyu tiye alan bir paylaşımda bulundu.

Özdil'in "Virüsün hangi şehirde çıktığını yazmak da MİT kanunu’na aykırı mı acaba? Hangi şehirde olduğunu yazarsak tutuklayacak mısınız mesela?" paylaşımına cevap verenler arasında Dr. Metin Çakır da vardı.

"BİLMİYORSUNUZ! BARİ SUSUN"

Çakır, Özdil'in açıklamalarındaki ciddiyetsizliğe şu ifadelerle tepki gösterdi;

Sayın Özdil,

1-Enfeksiyon epidemiolojisi nedir bilir misiniz?

2-Şehrin adı verildiğinde ani panik ve göç olup enfeksiyonun hızla her yere yayılma sorunu çıkacağını bilir misiniz?

3-Yüksek patojen mikroplar yayıldığında nasıl önlem alınır bilirmisiniz? Bilmiyorsunuz! Bari susun!

Virüsün hangi şehirde çıktığını yazmak da MİT kanunu’na aykırı mı acaba? Hangi şehirde olduğunu yazarsak tutuklayacak mısınız mesela? Yoksa bütün şehre yayılmasını mı bekleyeceğiz? — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) March 11, 2020