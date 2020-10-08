Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Estetik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şengezer ile Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan adlı iki doktor tanıtım videosu için kamera karşısında dans etti. Prof. Şengezer de ardından videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Prof. Şengezer paylaştığı videoda, meslektaşı Gürgan için "Bir TikTok da bizden gelsin, kadın hastalıklarının duayeni beni ziyarete gelmiş, kadınlar için projelerimizi konuştuk ve sizler için varız" ifadelerini kullandı. Beklemediği tepkiler alan doktorlar çektikleri videoyu sosyal medyaya yüklediklerine bin pişman oldular.

TEPKİLER ÜZERİNE VİDEOYU KALDIRDI

Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan video için "Meslektaşlarınız Covid-19'dan ölürken oynamak size çok yakışmış, devam edin" şeklinde yorumlar yapıldı. Şengezer, gelen eleştiriler sonrası tepki çeken videoyu silmek zorunda kaldı.

