Doktor’un parmakları talihsiz kazada koptu; Parmaklarını alıp hastaneye koştu

Dün 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen olayda aynı hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Op. Dr. Saygın Uçar yol kenarında park halinde bulunan aracına binmek istedi. Kapıyı açtığı anda yoldan geçen kamyonet, kapıya sürtündü.

EL, KAPI VE KAMYONET ARASINA SIKIŞTI

Doktorun eli kapı ve kamyonet arasında sıkıştı. Sol elindeki 4 parmağı hasar gören doktor Saygın Uçar’ın yüzük ve serçe parmağı koparak yere düştü. Parmaklarını alarak hastaneye koşan Uçar’a, doktor ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Daha sonra ise Gebze’de ambulansla özel hastaneye sevk edildi.

16 SAATLİK AMELİYAT

Doktor Uçar’ın ameliyatı 16 saat sürdü. Başhekim Erol Turan hastanın dün öğleden sonra hastaneye getirildiğini belirtirken, “4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız 72 saatlik kritik bir geçiş saati var."dedi. Kazanın ardından kamyon şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.