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Doktor’un parmakları talihsiz kazada koptu; Parmaklarını alıp hastaneye koştu

Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen olayda doktorun el parmakları otomobil ve kamyonet arasında sıkışarak koptu. Doktor can havliyle parmaklarını alıp hastaneye koştu. İlk müdahalenin ardından Gebze’deki özel hastaneye götürülen doktorun 16 saat süren operasyon sonucunda parmaklarının yerine dikildiği öğrenildi.

Doktor’un parmakları talihsiz kazada koptu; Parmaklarını alıp hastaneye koştu

Dün 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen olayda aynı hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Op. Dr. Saygın Uçar yol kenarında park halinde bulunan aracına binmek istedi. Kapıyı açtığı anda yoldan geçen kamyonet, kapıya sürtündü.

Doktor’un parmakları talihsiz kazada koptu; Parmaklarını alıp hastaneye koştu

EL, KAPI VE KAMYONET ARASINA SIKIŞTI

Doktorun eli kapı ve kamyonet arasında sıkıştı. Sol elindeki 4 parmağı hasar gören doktor Saygın Uçar’ın yüzük ve serçe parmağı koparak yere düştü. Parmaklarını alarak hastaneye koşan Uçar’a, doktor ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Daha sonra ise Gebze’de ambulansla özel hastaneye sevk edildi.

Doktor’un parmakları talihsiz kazada koptu; Parmaklarını alıp hastaneye koştu

16 SAATLİK AMELİYAT

Doktor Uçar’ın ameliyatı 16 saat sürdü. Başhekim Erol Turan hastanın dün öğleden sonra hastaneye getirildiğini belirtirken, “4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız  72 saatlik kritik bir geçiş saati var."dedi. Kazanın ardından kamyon şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Doktor’un parmakları talihsiz kazada koptu; Parmaklarını alıp hastaneye koştu

 

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