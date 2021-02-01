Döküm sahalarını "Ben işleteceğim" diyen İBB fena çuvalladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan hizmet sorunlarına bir yenisi eklendi. Özel bir şirket tarafından yürütülen İBB'nin hafriyat işlerinin belediyenin iştiraklerinden olan İSTAÇ'a devredilmesiyle sorunlar baş gösterdi.

TRAFİK RİSKİ ORTAYA ÇIKTI

İBB'nin Şile'deki döküm sahasına hafriyatları getiren kamyonlarının Şile yolunda oluşturduğu araç kuyruğu trafikte risk oluşturdu. Öte yandan araçların geliş ve gidiş yönünde trafikte yoğunluk yaşandığı görüldü.

ARAÇ KUYRUĞU DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Şile yolunda trafiğin durumu bir vatandaş tarafından kayıt altına alırken söz konusu videoda araçların dar yolda bir şeridi kapladığı görülüyor. Öte yandan personelin de bölgede beklediği görülüyor.

VATANDAŞLAR, İBB'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar da İBB'yi göreve davet ederek sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. İBB'nin atacağı adım ise şimdiden merak konusu oldu.