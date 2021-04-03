Dokuma Konfeksiyon Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Dokuma Konfeksiyon Makineci görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Modelist tarafından verilen dikim talimatı doğrultusunda model özelliğine göre dokuma kumaştan kadın-erkek ve çocuk giyimi dikebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Dokuma Konfeksiyon Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Dokuma Konfeksiyon Makineci Maaşları

Dokuma Konfeksiyon Makineci maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Dokuma Konfeksiyon Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Dokuma Konfeksiyon Makineci Ne İş Yapar?

Dokuma Konfeksiyon Makineci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak,

b) Overlok dikişi yapmak,

c) Ütüleme yapmak,

d) Kesim yapmak,

e) Yastık dikmek,

f) Düz dar etek dikmek,

g) Boxer dikmek,

h) 2-6 yaş çocuk elbisesi dikmek,

i) Tekstil liflerini analiz etmek,

j) Tekstil ürünlerini analiz etmek,

k) Meslekî hesaplamalar yapmak,

l) Elektronik makinede düz dikiş yapmak,

m) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek,

n) Reçme dikişi yapmak,

o) Bluz üretmek,

p) Ponteriz dikişi yapmak,

q) Erkek pantolonu üretmek,

r) Makinede çift iğne dikişi yapmak,

s) Erkek jean pantolonu üretmek,

t) Erkek yeleği üretmek,

u) Makinede zikzak dikişi yapmak,

v) Makinede lastik dikişi yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dokuma Konfeksiyon Makineci Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Dokuma Konfeksiyon Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dokuma Konfeksiyon Makineci mesleğinin meslek kodu 8152.69 olarak belirlenmiştir

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