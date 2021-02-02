Dokuma Kumaş Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Dokuma Kumaş Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Dokuma Kumaş Tasarımcısı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Dokuma Kumaş Tasarımcısı (Seviye 6); iş sağlığı ve güvenliği, çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite sistemleri çerçevesinde; özgün kumaş tasarlayan, tasarladığı armürlü ve/veya jakarlı kumaşın teknik verilerini hazırlayan, tasarladığı kumaşın numunesini kontrol eden, çalışma ekibini yönlendiren, yöneten ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 20UMS0751-6

Standart adı : Dokuma Kumaş Tasarımcısı

Dokuma Kumaş Tasarımcısı Seviyesi : Seviye 6

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar : Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 03.09.2020 - 31233

Dokuma Kumaş Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız