Dokümanlar yayımlandı! ABD Başkanı Donald Trump soruşturma istemiş

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmede, "Biden'ın oğlu ile ilgili konuşacak çok şey var. Birçok kişi bunu merak ediyor." diyerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Adalet Bakanı ile çalışmalarını istemiş.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk mücadelesi verdiği yıllarda, oğlu Hunter Biden'ın da ülkenin en büyük doğal gaz şirketinde görev alması ABD'de siyasi tartışmalara yol açmıştı.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK