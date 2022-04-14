Döl Yolu ne demek, TDK'ya göre Döl Yolu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Döl yolu ne demek? Döl yolu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi döl yolu kelimesi. Peki döl yolu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre döl yolu nedir, döl yolu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÖL YOLU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Döl yolu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre döl yolu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vajina

