Dolandırıcılar iş başında! Bu kez de Ankara Valisi Vasip Şahin'i tehdit edip para istediler! Çok sayıda gözaltı var!

Ankara Valisi Vasip Şahin dolandırıcılık çetesinin ağına takıldı ve telefonla aranarak tehdit edildi ardından kendisinden para istendi. Yaşanan durum sonrası dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Rukiye Karapunar
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Dolandırıcılar iş başında! Bu kez de Ankara Valisi Vasip Şahin'i tehdit edip para istediler! Çok sayıda gözaltı var!

Dolandırıcıların ağına bu kez de Ankara Valisi Vasip Şahin takıldı. Cep telefonun ile aranarak ilk önce tehdit edilen daha sonra kendilerine para gönderilmesi üzerine tehdit mesajları alan Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaşadığı durum sonrası emniyet ekipleri harekete geçti. Dolandırıcı oldukları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE TEHDİT EDİLDİ

Vali Vasip Şahin'i arayan dolandırıcılar istedikleri parayı alamayınca bu sefer de Şahin'i eşi ve çocukları ile tehdit ettiler. İstedikleri miktarı almazlarsa eşi ve çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen ve tehditlere devam eden dolandırıcılara karşı Vali Vasip Şahin şikayette bulundu.

Dolandırıcılar iş başında! Bu kez de Ankara Valisi Vasip Şahin'i tehdit edip para istediler! Çok sayıda gözaltı var!

DOLANDIRICILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tehditlere devam eden dolandırıcılar hakkında arama çalışmaları başlattı. Emniyet ekiplerinin yaptığı inceleme çalışmalarından sonra Vali Vasip Şahin'i tehdit eden dolandırıcıların kimlikleri tespit edildi.

Dolandırıcılar iş başında! Bu kez de Ankara Valisi Vasip Şahin'i tehdit edip para istediler! Çok sayıda gözaltı var!

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen şahıslar için Ankara merkezli Sivas ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar ile birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü Ankara Emniyetindeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Dolandırıcılar iş başında! Bu kez de Ankara Valisi Vasip Şahin'i tehdit edip para istediler! Çok sayıda gözaltı var!

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