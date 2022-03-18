Dolandırıcılık haberlerinin ardından Ebru Şallı'dan bomba hamle! Hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen eşi Uğur Akkuş'u sildi! Ünlü çift boşanıyor!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

EBRU, AKKUŞ'U SİLDİ

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen her zaman eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı iddia edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.

HARUN TAN'A KADAR GİTTİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

Mahkeme kararıyla evine ve ofisine haciz gittiği, bu yüzden eşi Ebru Şallı ile birlikte ABD’ye kaçtığı konuşulan Uğur Akkuş, "Ayinesi iştir kişinin söze bakılmaz, yapacak bir şey yok. Bu konu ile ilgilili hiç konuşmadım. Çünkü aslı astarı olmayan şeyler. Onlar doğru değil, son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil. Ben de şaşırıyorum artık'' demişti.