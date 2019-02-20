Dolar bugün ne kadar? 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir?
ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar piyasaları da etkilemeye başladı. Türkiye saati ile 08:00'da başlayan yaptırımlara piyasalar da yanıt verdi. Peki dolar kaç TL oldu? Dolar bugün ne kadar 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir? sorularının yanıtı haberimizde..
Dolarda son durum nedir? Dolar ne kadar oldu? Dolar-euro kaç TL oldu?Dolar bugün ne kadar? 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir? Piyasalar politik gelişmeleri takip ederken, dolardaki düşüş devam ediyor.Piyasalar bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte piyasalarda son durum!
PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
DOLAR NE KADAR? 5 KASIM PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk iş günü 5 Kasım 2018 sabahında dolar kuru uluslararası piyasada 5,4410 liradan işlem görüyor.
EURO NE KADAR? 5 KASIM PAZARTESİ
Saat 07.49 itibairyle euro 6,1996 liradan işlem görmeye başladı
İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR? 5 KASIM PAZARTESİ
Sterlin ise 7,0192 lira seviyesinde seyrediyor.
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