Dolarda son durum nedir? Dolar ne kadar oldu? Dolar-euro kaç TL oldu?Dolar bugün ne kadar? 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir? Piyasalar politik gelişmeleri takip ederken, dolardaki düşüş devam ediyor.Piyasalar bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte piyasalarda son durum!

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

DOLAR NE KADAR? 5 KASIM PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk iş günü 5 Kasım 2018 sabahında dolar kuru uluslararası piyasada 5,4410 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR? 5 KASIM PAZARTESİ

Saat 07.49 itibairyle euro 6,1996 liradan işlem görmeye başladı

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR? 5 KASIM PAZARTESİ

Sterlin ise 7,0192 lira seviyesinde seyrediyor.