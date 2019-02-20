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Dolar bugün ne kadar? 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir?

ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar piyasaları da etkilemeye başladı. Türkiye saati ile 08:00'da başlayan yaptırımlara piyasalar da yanıt verdi. Peki dolar kaç TL oldu? Dolar bugün ne kadar 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir? sorularının yanıtı haberimizde..

Dolar bugün ne kadar? 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir?

Dolarda son durum nedir?  Dolar ne kadar oldu? Dolar-euro kaç TL oldu?Dolar bugün ne kadar? 5 Kasım pazartesi Dolar kaç TL oldu? Dövizde son durum nedir?  Piyasalar politik gelişmeleri takip ederken, dolardaki düşüş devam ediyor.Piyasalar bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte piyasalarda son durum!

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