Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 1 Ocak Salı
Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 01.01.2019 piyasası nedir? 1 Ocak 2019 piyasalar güne nasıl başladı? 1 Ocak dolar kuru ne oldu? 1 Ocak salı euro ne kadar, 1 Ocak Salı Dolar en son ne kadar? İşte günün ilk rakamları...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar-euro ne kadar? 1 Ocak salı dolar kurunda son durum haberimizde....
DOLAR KAÇ TL? | 01.01.2019 SALI DOLAR NE KADAR?
Dolar bu sabah itibariyle 5,29'dan işlem görüyor.
EURO KAÇ TL? | 01.01.2019 SALI EURO NE KADAR?
Euro kuru bugün 6,07'den işlem görüyor.
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