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Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 1 Ocak Salı

Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 01.01.2019 piyasası nedir? 1 Ocak 2019 piyasalar güne nasıl başladı? 1 Ocak dolar kuru ne oldu? 1 Ocak salı euro ne kadar, 1 Ocak Salı Dolar en son ne kadar? İşte günün ilk rakamları...

Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 1 Ocak Salı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?  Dolar-euro ne kadar? 1 Ocak salı dolar kurunda son durum haberimizde....   

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DOLAR KAÇ TL? | 01.01.2019 SALI DOLAR NE KADAR?

Dolar bu sabah itibariyle 5,29'dan işlem görüyor.

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EURO KAÇ TL?  | 01.01.2019 SALI EURO NE KADAR?

Euro kuru bugün 6,07'den işlem görüyor. 

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