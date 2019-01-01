Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 1 Ocak Salı Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 01.01.2019 piyasası nedir? 1 Ocak 2019 piyasalar güne nasıl başladı? 1 Ocak dolar kuru ne oldu? 1 Ocak salı euro ne kadar, 1 Ocak Salı Dolar en son ne kadar? İşte günün ilk rakamları...

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