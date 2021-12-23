Dolar kuru 11 TL'nin altına indi! Döviz kurlarındaki sert düşüş sürüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık Pazartsi gününde kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından düşüşe geçen döviz kuru son 1 ayın en düşük seviyesini gördü .

Serbest piyasada açılışta 11,7950 liradan alınan dolar saat 09.00 itibariyle 11,7970 liradan satılıyordu. Düşüşün devam ettiği dolar kuru saat 14. 33 itibariyle 10,6660 TL'den alınıyor, 10,6958 TL'den satılıyor.

12,0875 TL'den alınan euro kuru ise 12,1483 TL'den satılıyor. 14,3415 TL'den alınan sterlin ise 14,5171 TL'den satılıyor.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 44'Ü AŞTI

Öte yandan dolar kuru 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı.



Döviz kurlarını takip etmek için tıklayınız.