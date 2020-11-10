Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? 10 Kasım Salı dolar ve euro kuru...

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ekonomideki son duruma ilişkin yaptığı açıklamanın ardından düşüşe geçen dolar ve euro kuru yeniden yükselişe geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığında Berat Albayrak'tan boşalan göreve ise Lütfi Elvan getirildi. Söz konusu atamaya piyasaların nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu. Peki Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? 10 Kasım dolar ve euro kuru...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 2,4 oranında değişim gösterdi. Saat 10.23 itibariyle bir dolar 8,2525 TL'de alınıyor, 8,2625 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 2,48 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.7574 TL, satış kuru ise 9,7684 TL’dir.

10 KASIM SALI DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 8,1820 liradan alınıyor, 8,1840 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

Altın fiyatlarında düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti! İşte 10 Kasım Salı altın fiyatları...

10 KASIM SALI EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,6880 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olarak belirlendi. Cuma günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,7010 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

10 Kasım Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

10 Kasım Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve euro kurunun yükselmesinin en önemli nedenleri arasında koronavirüs salgının getirdiği ekonomik etki öne çıkıyor. Ayrıca Merkez Bankasının politika faizlerini yükseltmesi beklenirken aksi yönde çıkan faizlerin 10.25'te sabit tutulması kararı da dolar ve euronun yükselmesine neden oldu.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÜNDEMİ

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından dün pay piyasaları yeni haftaya ralli ile başladı. Teknoloji hisselerinde kar satışları görülse de sanayi, hizmet ve mali sektör hisselerinde çok hızlı yükselişler kaydedilirken, altın ons fiyatı geriledi petrol fiyatları değer kazandı.

Dün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı.

Yurt içinde döviz kuru ve altın fiyatlarındaki düşüş, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini beraberinde getirdi ve bu alımlar, BIST 100 endeksini yüzde 3,3 değer kazancıyla 1.231,54 puana taşıdı. Böylece BIST 100 endeksi, son 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık hisselerinin ortalama yüzde 6,33 değer kazandığı günde, Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin en fazla etkilediği Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri yaklaşık yüzde 10 artışla tavan oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurları ve buna paralel altın fiyatlarında sert düşüşlerin görüldüğünü bildirdi.

Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.