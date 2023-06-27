Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenenden düşük faiz artırımı sonrasında piyasada dalgalı bir seyir sürdü.
Yerli piyasalar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa haftanın ikinci ve son işlem gününde rekor seviyelerle başladı.
Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda 26,20 TL'ye çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Euro da dolarla birlikte yükselerek rekorunu 28,56 TL'ye çıkardı.
Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1621 TL'ye çıktı.