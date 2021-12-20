Dolar reşit oluyor! 18 TL'ye dayandı! Korkulan rakamlara yükselmesi an meselesi!

Döviz kurlarındaki hareketlilik vatandaşta paniğe neden olurken, doların korkulan rakamlara dayanması kaçınılmaz oldu. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan döviz kuru, kontrolsüz artış gösteriyor. Altın, Dolar ve Euro'daki artış, "Dolar 20 TL olur mu?" sorularını yeniden gündeme getirdi. Geçen haftanın son işlem gününde düşüş görülen dolar, yeni haftaya olumsuz başladı.

BORSADA YENİDEN DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Döviz kurlarındaki hareketlilik, yeniden devre kesici uygulanmasına sebep oldu. BIST'ten yapılan açıklamada, "15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP’ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

16:23 saatlerinde başlayan işlemlerin ardından düşüşün yüzde 7 olması, devre kesici ikinci kez devreye soktu. Saat 16.54.53'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

DOLAR 20 TL OLUR MU?

Dolar kurunun düşüp düşmeyeceği konusunda uzmanlar net bir şey söyleyemese de, küresel risk iştahı ve dünyayı yeniden kasıp kavuracak Omicron varyantı dolayısıyla Dolar ve Euro'nun yükselişe geçmesi bekleniyor.