Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıNehime isminin anlamı nedir, Nehime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ergalip isminin anlamı nedir, Ergalip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Emirhan isminin anlamı nedir, Emirhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fakiri isminin anlamı nedir, Fakiri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Emirali isminin anlamı nedir, Emirali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ehlimen isminin anlamı nedir, Ehlimen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Haktan isminin anlamı nedir, Haktan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Meşale isminin anlamı nedir, Meşale ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İlimdar isminin anlamı nedir, İlimdar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. DÖVİZ
  3. Dolar reşit oluyor! 18 TL'ye dayandı! Korkulan rakamlara yükselmesi an meselesi!

Dolar reşit oluyor! 18 TL'ye dayandı! Korkulan rakamlara yükselmesi an meselesi!

Haftanın ilk gününde hareketlenen döviz kurları, dolar, euro ve altını şahlandırdı. Son olarak, Euro 20, Dolar 17,90 TL'ye ulaşarak tarihi rekoru kırdı.

Dolar reşit oluyor! 18 TL'ye dayandı! Korkulan rakamlara yükselmesi an meselesi!

Döviz kurlarındaki hareketlilik vatandaşta paniğe neden olurken, doların korkulan rakamlara dayanması kaçınılmaz oldu. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan döviz kuru, kontrolsüz artış gösteriyor. Altın, Dolar ve Euro'daki artış, "Dolar 20 TL olur mu?" sorularını yeniden gündeme getirdi. Geçen haftanın son işlem gününde düşüş görülen dolar, yeni haftaya olumsuz başladı.

Dolar reşit oluyor! 18 TL'ye dayandı! Korkulan rakamlara yükselmesi an meselesi!

BORSADA YENİDEN DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Döviz kurlarındaki hareketlilik, yeniden devre kesici uygulanmasına sebep oldu. BIST'ten yapılan açıklamada, "15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP’ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Dolar reşit oluyor! 18 TL'ye dayandı! Korkulan rakamlara yükselmesi an meselesi!

16:23 saatlerinde başlayan işlemlerin ardından düşüşün yüzde 7 olması, devre kesici ikinci kez devreye soktu. Saat 16.54.53'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Dolar reşit oluyor! 18 TL'ye dayandı! Korkulan rakamlara yükselmesi an meselesi!

DOLAR 20 TL OLUR MU?

 

Dolar kurunun düşüp düşmeyeceği konusunda uzmanlar net bir şey söyleyemese de, küresel risk iştahı ve dünyayı yeniden kasıp kavuracak Omicron varyantı dolayısıyla Dolar ve Euro'nun yükselişe geçmesi bekleniyor.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT