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  3. Dolar ve euro kuru hafta düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru hafta düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru haftanın ilk gününe cuma günkü kapanışa göre düşüşle başladı. Dolar 8,70 TL'nin altında euro kuru ise 10,30 TL'nin hemen altında seyrediyor. Son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Yurt dışında takip edilecek önemli bir verinin bulunmadığı 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününe dolar ve euro kuru düşüşle başladı. Yurt içinde piyasalar TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı konut satış istatistikleri ve Mayıs ayı işgücü istatistikleri verilerini takip etti. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. 

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 12 TEMMUZ 2021 ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,6600 TL'den alınıyor, 8,6620 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2840 TL'den alınıyor, 10,2860 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı  8,6600, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2800 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro kuru hafta düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

12 Temmuz 2021 Pazartesi gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.54 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                    8,6504                8,6539

Avro                              10,2744              10,2912

Sterlin                           12,0040              12,0154

İsviçre Frangı                9,4737                9,4872

Japon Yeni                    0,0788                0,0786

S. Arabistan Riyali        2,3003                2,3118

Norveç Kronu               0,9904                0,9963

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kuru hafta düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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