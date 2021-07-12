Dolar ve euro kuru hafta düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru haftanın ilk gününe cuma günkü kapanışa göre düşüşle başladı. Dolar 8,70 TL'nin altında euro kuru ise 10,30 TL'nin hemen altında seyrediyor. Son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

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Yurt dışında takip edilecek önemli bir verinin bulunmadığı 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününe dolar ve euro kuru düşüşle başladı. Yurt içinde piyasalar TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı konut satış istatistikleri ve Mayıs ayı işgücü istatistikleri verilerini takip etti. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 12 TEMMUZ 2021 ? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,6600 TL'den alınıyor, 8,6620 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2840 TL'den alınıyor, 10,2860 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6600, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2800 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününe döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.54 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,6504 8,6539 Avro 10,2744 10,2912 Sterlin 12,0040 12,0154 İsviçre Frangı 9,4737 9,4872 Japon Yeni 0,0788 0,0786 S. Arabistan Riyali 2,3003 2,3118 Norveç Kronu 0,9904 0,9963 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruDövizserbest piyasa