Dolar ve euro kuru kaç TL oldu? Bugün dolar kaç para? 15 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kurları Dolar ve euro kuru haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar ve euro kuru kaç TL oldu? Bugün dolar kaç para? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 15 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kurları...

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Dış odaklı gelişmelerle yükselişe geçen dolar kuru tekrar 7,50 seviyelerinin üzerinde seyretmeye başladı. Euro kuru ise 9 TL'nin üstüne çıkmaya başladı. Piyasalar şimdiden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının perşembe günü yapılacak olan Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,5670 TL'den alınıyor, 7,5690'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,0380 TL'den alınıyor, 9,0400 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,5609 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 9,0383 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 15 MART 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 15 Mart Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.45 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 7,6050 7,6135 Avro 9,0730 9,0885 Sterlin 10,5710 10,5957 İsviçre Frangı 8,1665 8,1729 Japon Yeni 0,0699 0,0694 S. Arabistan Riyali 2,0216 2,0318 Norveç Kronu 0,8957 0,9011 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör