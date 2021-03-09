Dolar ve euro kurundaki yukarı yönlü yükseliş piyasaları tedirgin ederken son durum da merak konusu oldu.

DOLAR VE EURO (AVRO) BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru saat serbest piyasada açılışta 7,6880 TL'den alınıyor, 7,6900'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,1180 TL'den alınıyor, 9,1200 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,7577 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,6646 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,783 seviyesine çıktı.

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 9,1947 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 9,0903 TL ile günün en düşük değerini gördü, 9,2259 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

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DOLAR NEDEN YÜKSELDİ, YÜKSELİYOR?

Doların yükselmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Analistler, dün yüzde 1,60’ın üzerini test eden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60’ın üzerinde tutunamayarak yüzde 1,5680’e gerilemesi ile bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

9 MART 2021 SALI SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO FİYATLARI

9 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.54 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,6640 7,6768

Avro 9,0873 9,1086

Sterlin 10,6086 10,6342

İsviçre Frangı 8,1872 8,2035

Japon Yeni 0,0707 0,0698

S. Arabistan Riyali 2,0389 2,0491

Norveç Kronu 0,8967 0,9021

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)