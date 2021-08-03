Son zamanlarda Dolar ve Euro'daki düşüşlerin herkesin kafasını kurcaladı. Milyonlarca yatırımcının ilgilendiği bu para birimlerinin sert düşüşleri, yatırımcısının kafasında soru işaretleri oluşturmaya başladı. Peki Dolar ve Euro neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Dolar ve Euro düşmeye devam edecek mi?

DOLAR VE EURO NEDEN DÜŞÜYOR, NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonunda enflasyonun düşmesini, cari dengenin de fazla vermesini beklediklerini vurgulayarak, politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğini belirtti. Kavcıoğlu ayrıca, yeni SWAP anlaşması için görüşülen ülkeler olduğu bilgisini verdi.Bu açıklama düşüşe etki etti.

DOLAR VE EURO NEDEN DÜŞÜYOR, NE ZAMAN YÜKSELECEK?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasındaki açıklamaları işe gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı hafiflemiş, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları dolar/TL'deki düşüşü desteklemişti.

DOLAR VE EURO NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Dolar fiyatlarında meydana gelen sert düşüş sonrasında konu hakkında pek çok görüş belirtilse de Dolar ve Euro'nun tam olarak ne zaman yükseleceği hakkında kesin bir cevap verilemiyor.

DOLAR VE EURO DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamalara göre Dolar ve Euro'nun önümüzdeki günlerde de düşmeye devam edebileceği ifade ediliyor.