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  3. Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar kuru 7,91 TL seviyesine, euro kuru ise 9,31 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor

Dövizde yaşanan fiyat dalgalanmaları sürüyor. Hafta başından bu yana yükseliş eğimine giren dolar kuru 7,80 seviyelerini aşarak 7,91 TL seviyesine kadar çıktı. Euro kuru ise 9,20 seviyelerinden çıkarak 9,31 TL seviyelerine ulaştı. Sterlin ise 10,26 TL seviyesinden işlem görüyor.

Saat 11.02 itibariyle 7,9111'den alınan dolar kuru, 7,9161 TL'den satılıyor.

Euro kuru ise 9,31 TL'den alınıyor, 9, 3234 TL seviyelerinden satılıyor. 

10,2571 TL'den alınan sterlin ise 10,2648 TL'den satılıyor.

Öte yandan dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8650 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2490 lira olmuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör


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