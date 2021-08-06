Dolar ve euro tercihini yaptı, yükseliş başladı! İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa döviz kurları... Dolar ve euro kuru, Merkez Bankasının piyasa katılımcıları anketinin açıklanmasının ardından yükselişe geçti. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa döviz kurları...

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Yurt içinde piyasaların merakla beklediği Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99'dan 8,94'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37'ye çıktı. Enflasyon beklentisi ise 12 ay sonrası için yüzde 12,62'den 12,48'e düştü, 24 ay sonrası için ise yüzde 10,43'ten yüzde 10,52'ye yükseldi. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, TCMB piyasa katılımcıları anketi 15.30 ABD, temmuz ayı istihdam raporu DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 6 AĞUSTOS 2021 CUMA? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 6 Ağustos 2021 Cuma gününde açılışta 8,5380 TL'den alınıyor, 8,5400 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1030 TL'den alınıyor, 9,9320 TL'den satılıyor. Öte yandan 5 Temmuz Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,5400 , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,1200 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 6 AĞUSTOS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 6 Ağustos 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.47 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5599 8,5642 Avro 10,1237 10,1543 Sterlin 11,9274 11,9402 İsviçre Frangı 9,4345 9,4423 Japon Yeni 0,0784 0,0779 S. Arabistan Riyali 2,2775 2,2889 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör ekonomi