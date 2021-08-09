Dolar ve euro yeni haftaya hareketli başladı! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurları yeni haftaya yükselişle başlarken dolar kuru 8,60 TL, euro kuru ise 10 TL'nin üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
Döviz kurlarındaki değişim haftanın ilk günü olan 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle gözler Merkez Bankasının 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirileceği Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı.
DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,6300 TL'den alınıyor, 8,6320 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1640 TL'den alınıyor, 10,1660 TL'den satılıyor.
Öte yandan 6 Temmuz Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,6270, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,1610 TL olarak kayıtlara geçti.
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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.58 itibariyle aşağıdaki gibidir.
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,6282
|8,6315
|Avro
|10,1540
|10,1664
|Sterlin
|11,9727
|11,9831
|İsviçre Frangı
|9,4309
|9,4399
|Japon Yeni
|0,0790
|0,0779
|S. Arabistan Riyali
|2,2937
|2,3052
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)