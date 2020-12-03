Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? 3 Aralık 2020 Perşembe dolar ve euro kuru fiyatları...

Ekonomi ve hukuka ilişkin reform çalışmaları sürerken dolar ve euro kurundaki yatay seyir sürüyor. Dolar güne 7,85 TL seviyelerinde başlarken, avro kuru ise 9,50 seviyelerinde güne başladı. Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken döviz kurunun nasıl bir tepki vereceği ise izlenecek. Bu kapsamda dolar ve euro kurundaki son durumu merak edenler Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 1 Aralık 2020 Perşembe dolar ve euro kuru fiyatları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,02 oranında değişim gösterdi. Saat 09.32 itibariyle bir dolar 7,8485 TL'de alınıyor, 7,857 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,06 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.5103 TL, satış kuru ise 9,5192 TL’dir.

3 ARALIK PERŞEMBE DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,8560 liradan alınıyor, 7,8580 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8300 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

3 ARALIK PERŞEMBE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,5300 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,2350 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4470 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1 Aralık Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

1 Aralık Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALAR ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.