Dolar ve euro'da düşüş sürüyor, gözler Temmuz ayı enflasyonunda! İşte 3 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kuru 3 Ağustos 2021 Salı gününe bir önceki güne göre düşüşle başlarken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

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Döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ederken yurt içi piyasalar, TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyonun artması beklenirken döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE 12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE 17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 3 AĞUSTOS 2021 SALI? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 3 Ağustos 2021 Salı gününde açılışta 8,3540 TL'den alınıyor, 8,3560 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9300 TL'den alınıyor, 9,9320 TL'den satılıyor. Öte yandan 2 Temmuz Pazartesi günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,3570 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 9,9250 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 3 AĞUSTOS 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 3 Ağustos 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.53 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3519 8,3538 Avro 9,9223 9,9391 Sterlin 11,6042 11,6343 İsviçre Frangı 9,2221 9,2270 Japon Yeni 0,0771 0,0760 S. Arabistan Riyali 2,2201 2,2313 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör ekonomi