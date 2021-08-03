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  3. Dolar ve euro'da düşüş sürüyor, gözler Temmuz ayı enflasyonunda! İşte 3 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro'da düşüş sürüyor, gözler Temmuz ayı enflasyonunda! İşte 3 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kuru 3 Ağustos 2021 Salı gününe bir önceki güne göre düşüşle başlarken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ederken yurt içi piyasalar, TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyonun artması beklenirken döviz kurlarındaki son durum da merak konusu oldu. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 3 AĞUSTOS 2021 SALI?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 3 Ağustos 2021 Salı gününde açılışta 8,3540 TL'den alınıyor, 8,3560 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9300 TL'den alınıyor, 9,9320 TL'den satılıyor.

Öte yandan 2 Temmuz Pazartesi günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,3570 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 9,9250 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro'da düşüş sürüyor, gözler Temmuz ayı enflasyonunda! İşte 3 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

3 AĞUSTOS 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

3 Ağustos 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.53 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ                     SATIŞ
ABD Doları    8,3519     8,3538
Avro          9,9223         9,9391
Sterlin          11,6042    11,6343
İsviçre Frangı     9,2221    9,2270
Japon Yeni       0,0771    0,0760
S. Arabistan Riyali   2,2201  2,2313

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

 

Dolar ve euro'da düşüş sürüyor, gözler Temmuz ayı enflasyonunda! İşte 3 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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