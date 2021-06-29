Koronavirüs salgınının ortaya çıkan yeni Delta varyantı küresel piyasalarda endişeye yol açarken bu nedenle döviz kurlarında da yükseliş görüldü. Türkiye'de bugün piyasalar mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini takip edecek, küresel piyasalarda ise birçok verinin takibi yapılacak. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durumu merak edenler Bugünkü dolar ve euro kuru ne kadar oldu ? İşte 29 Haziran serbest piyasa güncel döviz kuru alış - satış fiyatları...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, haziran ayı TÜFE

17.00 ABD, haziran ayı tüketici güven endeksi

BUGÜNKÜ DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU? 29 HAZİRAN 2021 SALI

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 29 Haziran 2021 Salı gününde açılışta 8,6880 TL'den alınıyor, 8,6900 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3590 TL'den alınıyor, 10,3610 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,7180 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3960 TL olarak kayıtlara geçti.

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29 HAZİRAN 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

29 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.31 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,6966 8,7060

Avro 10,3732 10,4063

Sterlin 12,0735 12,1605

İsviçre Frangı 9,4641 9,4852

Japon Yeni 0,0792 0,0783

S. Arabistan Riyali 2,3089 2,3205

Norveç Kronu 1,0160 1,0221

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)